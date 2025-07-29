Выездную администрацию по вопросам здравоохранения проведут в Химках 31 июля

Жители Химок смогут задать интересующие вопросы профильным специалистам из сферы здравоохранения. Выездной прием проведут в Новых Химках 31 июля.

Заявителям расскажут о работе поликлиник, медицинском обслуживании и как попасть на прием к врачам разных направлений.

Участие в выездной администрации примут представители регионального Министерства здравоохранения, профильных управлений администрации по социальной работе и вопросам медицины.

Получит ответ на свой вопрос каждый желающий сможет с 18:00 до 20:00 на базе поликлиники № 2, которая находится по адресу: улица Лавочкина, дом 22.

Отметим, что формат выездной администрации давно востребован среди жителей. Он позволяет на месте решать вопросы, касающиеся разных сфер. Так, за 2025 год в разных микрорайонах города уже провели 27 подобных встреч.