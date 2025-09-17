Выездной пункт диспансеризации откроют в торговом центре в Котельниках

Полноценный выездной диагностический центр будет организован городской поликлиникой. Комплексное обследование во время визита за покупками смогут пройти все желающие жители Котельников.

Медики проведут диспансеризацию с использованием новейшего аппаратного комплекса для точной диагностики. Обследование займет немного времени, что идеально подойдет занятым людям.

Во время диспансеризации можно будет проверить артериальное давление, сахар и уровень кислорода в крови, сделать электрокардиограмму, сдать анализы и многое другое. Результаты сразу занесут в электронную карту пациента.

Чтобы пройти обследование, нужно прийти натощак. С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Выездной пункт диспансеризации будет работать 19–21 сентября с 10:00 до 16:00 в ТЦ «МЕГА Белая Дача» по адресу: 1-й Покровский проезд, дом 5.