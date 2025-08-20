Выездной прием администрации с родителями школьников прошел в Химках

В рамках мероприятия жители получили консультации о записи в кружки, секции и порядке предоставления льгот. Особое внимание было уделено поддержке детей из семей участников специальной военной операции.

Одна из заявительниц обратилась к администрации городского округа по вопросу льгот для детей участников СВО в сферах образования и спорта.

«Меня интересовало, какие льготы есть для детей участников СВО. Мне было важно узнать о нашей школе искусств и дополнительном образовании. На все поставленные вопросы мне ответили и подробно объяснили, что нужно сделать, куда нужно зайти и как записаться. Был открытый разговор. Я очень довольна» — поделилась жительница Химок Ирина А.

В Химках правовой основой для предоставления льгот является постановление администрации города от 4 февраля 2025 года № 298.

«Льготные категории граждан имеют право на внеочередное зачисление и перевод в муниципальные школы, освобождаются от платы за детский сад и получают бесплатное горячее питание. Семьи также могут записать детей 1–6 классов в группу продленного дня без очереди», — отметила глава Химок Елена Землякова.

Также поддержка распространяется на сферу физической культуры и спорта. Дети могут бесплатно заниматься в муниципальных спортивных школах. Для них доступны услуги спорткомплекса «Родина», ФОКа «Новатор» и ОУСЦ «Планерная».