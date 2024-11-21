Выездной прием администрации пройдет в школе № 26 в Люберцах

Владимир Волков ответит на вопросы жителей в формате выездной администрации 21 ноября. Начало встречи — в 18:00.

Школа № 26 в Люберцах располагается в доме № 10 на улице Урицкого.

«Уважаемые люберчане! 21 ноября проведем встречу с жителями в формате выездной администрации с участием представителей Минздрава Московской области. Вы сможете задать интересующие вопросы всем ответственным лицам. Приглашаю всех желающих», — отметил Волков.

График встреч главы округа можно посмотреть на сайте администрации.

На прошлом выезде были представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья и депутат Московской областной Думы. Строительство дублера Егорьевского шоссе — основной вопрос прошлой встречи.

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