Выездной читальный зал организовали в усадьбе Кривякино в Воскресенске

Все учреждения культуры городского округа приняли активное участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Масштабный праздник «Подвиг. Победа. Память» прошел 9 мая в парке усадьбы Кривякино.

Сотрудники КИБО городского округа Воскресенск вместе с коллегами из Центральной библиотеки имени Инны Гофф и Центральной детской библиотеки организовали выездной читальный зал «Солдатам Победы — с благодарностью!».

На площадке около библиомобиля развернулась тематическая книжная выставка «Сквозь огонь шли к Победе». Посетители парка смогли проверить свои знания о Великой Отечественной войне, поучаствовав в викторине, а также учились делать «солдатский треугольник» во время мастер-класса.

Все желающие раскрашивали патриотические картинки и играли в настольные игры. Гостям предоставили возможность взять любую понравившуюся книгу о войне в «Читающем чемоданчике» с буккроссингом в подарок.