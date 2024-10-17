Выездное чипирование собак и кошек проведут в Мытищах 19 октября

Ветеринары проведут чипирование и регистрацию собак и кошек на выезде. Пройти процедуру можно будет на улице Борисовка в городском округе Мытищи 19 октября.

Мероприятие пройдет в Мытищах на улице Борисовка около собачьей площадки 19 октября с 12:00 до 14:00.

Владельцам собак и кошек напомнят правила ухода за домашними любимцами. Также появится возможность зарегистрировать питомца прямо во время выгула и внести данные о хозяине в государственную регистрационную базу Подмосковья. Помимо этого, животное при желании можно будет вакцинировать.

Процедуру необходимо провести для того, чтобы облегчить поиски питомца, если он убежит или попадет в приют. Это упростит и перевозку животного за границу: в отличии от ошейника чип невозможно потерять.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».