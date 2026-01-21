Выездная встреча с жителями деревни Беляниново прошла в Мытищах

Первая часть встречи прошла с владельцами земельных участков в промышленной зоне деревни, а затем — с местными жителями. Следующее выездное мероприятие запланировано на февраль.

Весь процесс общения занял более четырех часов. Промежуточные итоги работы с собственниками земельных участков по разработанным дорожным картам были подведены на мероприятии. Также обсуждалось строительство альтернативной дороги к участкам. Для достижения компромисса будет создана рабочая группа, в которую войдут владельцы земельных участков как промышленного, так и сельскохозяйственного назначения, а также жители деревни.

По словам главы округа Юлии Купецкой, несколько вариантов размещения альтернативной дороги будут предложены в течение двух месяцев. Затем их вынесут на публичные обсуждения и рассмотрение комиссии по безопасности дорожного движения. Только после этого будет принято решение о включении строительства новой дороги в муниципальную программу.

Люди подняли новые вопросы хозяйственного характера, такие как работа регионального оператора, подключение к канализации, уборка снега, газификация, ремонт шлагбаума и другие. Все обращения будут обработаны.

Жителей будут дополнительно информировать о ходе работы с владельцами земельных участков по легализации их деятельности.