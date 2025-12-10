Выездная встреча для работников образования прошла в Мытищах

Специалисты администрации Мытищ, ресурсоснабжающих организаций и общественники ответили на вопросы участников. Провели встречу во втором корпусе школы № 14.

Педагоги — это в первую очередь жители города. Вопросы, касающиеся самых разных сфер жизни, есть у каждого. Возможность их комфортно решить предоставили на встрече в формате выездной администрации.

Обсудили темы касающиеся транспортного обслуживания, ремонта дорог, содержания дворовых территорий, работы управляющей компании и уличного освещения.

Были подготовлены детальные и всесторонние разъяснения в ответ на поступившие обращения. Вопросы, требующие углубленного анализа и специализированной проработки, взяты под пристальное наблюдение соответствующих профильных ведомств, что обеспечит их скорейшее решение.