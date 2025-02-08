Выездная встреча администрации с жителями прошла в Мытищах

От жильцов дома № 78 на Новомытищинском проспекте в администрацию городского округа Мытищи поступили обращения по вопросам благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Замначальника управления потребительского рынка и услуг муниципалитета Александра Кармишева провела выездную встречу с горожанами.

На выездном мероприятии также присутствовали сотрудники управления жилищно-коммунального хозяйства, специалисты управляющей компании, Госавтоинспекции, Сергиево-Посадского регионального оператора и представители магазина «Чижик».

Местных жителей волновали три вопроса: перенос контейнерной площадки, перепланировка нежилого помещения и организация безопасной зоны разгрузки магазина «Чижик». На встрече обсудили возможные пути решения проблем.

По словам Александры Кармишевой, сейчас важно выбрать тот вариант, который позволит разрешить ситуацию наилучшим образом, не создавая неудобств для жителей.

В результате решили перенести контейнерную площадку и проконтролировать вопрос перепланировки нежилого помещения. Госавтоинспектор разъяснил участникам встречи, как по правилам дорожного движения должна проходить разгрузка машин вблизи магазина.