Выездная встреча администрации с жителями прошла в Люберцах

Мероприятие состоялось в корпусе «Гармония» гимназии № 24. В выездной встрече приняли участие глава городского округа Владимир Волков, его заместители и представители обслуживающих организаций.

Владимир Волков напомнил, что школа-новостройка на 1170 мест на улице 8 Марта в Люберцах была открыта в прошлом году, а в марте 2024 года в жилом комплексе заработал детсад на 350 мест. «Микрорайон молодой, запрос на социальную инфраструктуру рядом с домом высокий», — отметил глава Люберец.

На встрече с жителями обсуждался ход работ по реконструкции Наташинского парка. Владимир Волков рассказал, что вместе с коллегами посетил объект с проверкой на прошлой неделе. Также жителей интересовали вопросы благоустройства, работы управляющих компаний и другие темы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.