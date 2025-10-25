Выездная встреча администрации Мытищ с жителями прошла в селе Марфино
В селе Марфино городского округа Мытищи 23 октября состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации. На базе ЦКД «Марфино» прием населения вели сотрудники администрации, депутат Мособлдумы Михаил Мурзаков, депутатский корпус Мытищ, представители ресурсоснабжающих организаций и Общественной палаты.
Самыми актуальными для жителей стали вопросы ремонта дорог, благоустройства общественных пространств, транспортного обслуживания, социальной газификации, устройства уличного освещения, экологи и земельно-имущественные вопросы.
Также актуальными вопросами стали: проведение газа на улице Деревенская в деревне Троице-Сельцо, проезд большегрузов по улице Радужная деревни Протасово, а также общественный транспорт для школьников.
На обращения постарались дать развернутые ответы. Темы, требующие дополнительной проработки, взяты на контроль профильными ведомствами.
Подобные встречи проводятся на регулярной основе. Дата и место проведения следующей встречи будут анонсированы на официальных ресурсах администрации.