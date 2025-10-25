Выездная встреча администрации Мытищ с жителями прошла в селе Марфино

В селе Марфино городского округа Мытищи 23 октября состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации. На базе ЦКД «Марфино» прием населения вели сотрудники администрации, депутат Мособлдумы Михаил Мурзаков, депутатский корпус Мытищ, представители ресурсоснабжающих организаций и Общественной палаты.

Самыми актуальными для жителей стали вопросы ремонта дорог, благоустройства общественных пространств, транспортного обслуживания, социальной газификации, устройства уличного освещения, экологи и земельно-имущественные вопросы.

Также актуальными вопросами стали: проведение газа на улице Деревенская в деревне Троице-Сельцо, проезд большегрузов по улице Радужная деревни Протасово, а также общественный транспорт для школьников.