Выездная встреча администрации Люберец с жителями прошла вблизи школы № 28

Выездной прием администрации провели во дворе школы № 28 на Вертолетной улице в Люберцах. Участие в встрече с жителями принял глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Самые популярные вопросы жителей микрорайона касались развития социальной инфраструктуры.

«Ранее здесь мы возвели и ввели в эксплуатацию целый ряд соцобъектов. Сейчас готовится к открытию детский садик на 140 мест по улице Озерная, ведется строительство школы на 1650 мест, совместно с Москвой реализуем масштабный проект по созданию парка „Дружба“. Он соединит Зенино и Некрасовку. Подрядчик уже приступил к забивке свай под установку моста через озеро Черное», — рассказал Волков.

Также на встрече обсудили работу управляющих компаний и общественного транспорта, благоустройство. После официальной части прошла развлекательная программа ко Дню соседей. Для детей провели веселые игры и угостили их сладостями.

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