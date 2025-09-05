Выездная вакцинация пройдет в торговых центрах и МФЦ Подольска

В Подольске порядка 30 человек сделали прививку от гриппа на выездной вакцинации 4 сентября. Выездные группы работали в МФЦ на улице Кирова и в ТЦ «Остров сокровищ». Чтобы все желающие смогли сделать прививку, о такой возможности объявляли по громкоговорителю.

С начала сентября сделать прививку от гриппа можно не только во всех поликлиниках округа. Для вакцинации применяют препараты отечественного производства «Флю-М» и «Совигрипп», они содержат актуальные штаммы гриппа А: H1N1, H3N2 и вирус гриппа B.

«Делаю такую прививку ежегодно. Убедилась, что болею реже, а если все-таки заболеваю, то в легкой форме», — сказала местная жительница Ирина.

Следующая выездная вакцинация пройдет 5 сентября в Климовске в гипермаркете «Глобус» на улице Молодежная, 11, с 17:00 до 20:00.

Привиться от гриппа можно не только во всех взрослых поликлиниках, но и в ходе выездных диспансеризаций на предприятиях и в организациях, в отдаленных населенных пунктах округа, а также в мобильных пунктах вакцинации.

Вакцинация пройдет в гипермаркете «Глобус» также 9, 16, 23, 30 сентября с 9:00 до 12:00; 5, 12, 19, 26 сентября с 17:00 до 20:00;

6, 13, 20, 27 сентября с 9:00 до 13:00.

В ТЦ «Остров сокровищ» на улице Ленинградская, 7, в сентябре 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 числа с 12:00 до 15:00.

В МФЦ на улице Кирова, 39, можно будет привиться 4, 11, 18, 25 сентября с 9:00 до 13:00.