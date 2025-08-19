Выездная вакцинация домашних животных пройдет в Балашихе 2 и 8 сентября

«Территориальное ветеринарное управление № 5» организует бесплатную выездную вакцинацию домашних питомцев против бешенства. Мероприятия пройдут 2 сентября с 11:00 до 13:00 в Никольско-Архангельском парке и 8 сентября с 13:00 до 15:00 на парковой территории Заречная.

Для вакцинации необходимо принести паспорт владельца и ветеринарный паспорт животного.

«Для тех, у кого нет возможности посещать платные клиники, такая акция — настоящее спасение. Здорово, что в Балашихе есть места, где можно безопасно и бесплатно позаботиться о здоровье своего питомца», — отметила местная жительница Анна Попова.

Бесплатная вакцинация — важный шаг для профилактики бешенства и заботы о безопасности животных и их владельцев.

