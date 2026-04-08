Выездная проверка содержания территории прошла на станции Мытищи

6 апреля на железнодорожной станции Мытищи провели рейд по доступной среде для всех пассажиров. В состав комиссии вошли заместитель главы городского округа Иван Яськив, руководители профильных управлений администрации, представители ОАО «РЖД», Московской дирекции пассажирских обустройств, представители транспортной прокуратуры, Центральной пригородной пассажирской компании и общества инвалидов.

В результате было выявлено большое количество дефектов и ненадлежащее содержание территории. Асфальтовое покрытие в плохом состоянии, бордюры и перильные ограждения повреждены. Подходы и подъезды к лифтовому оборудованию для маломобильных групп населения затруднены.

«Общее состояние станции вызывает много вопросов, поэтому было решено привлечь к нашей проверке транспортную прокуратуру. Необходимо провести комплексную работу, а не только устранять отдельные недостатки», — рассказал Иван Яськив.

Акт с развернутым описанием каждого выявленного нарушения был составлен по итогам проверки. Таблицу с результатами направят в ОАО «РЖД» и транспортную прокуратуру. Все недочеты в рамках работ по содержанию территории будут устранены. Объект будет рассмотрен с точки зрения капитального ремонта. Администрация и надзорные органы продолжат контролировать процесс содержания территории.

«Реализованные мероприятия — результат нашей совместной работы, которую мы будем продолжать», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.