Выездная образовательная встреча в рамках проекта «ПолитЗавод» прошла в Лобне
В городском округе Лобня 28 июня прошла выездная образовательная встреча в рамках проекта «ПолитЗавод», организованная «Молодой Гвардией Единой России» при поддержке регионального отделения партии. В мероприятии приняли участие активные молодые люди, представители молодежных организаций, начинающие управленцы и лидеры из разных уголков Подмосковья.
Открыла встречу секретарь местного отделения «Единой России» Анна Кротова. Вместе с руководителем Московского отделения Молодой Гвардии Дианой Алумянц глава города поздравила собравшихся с Днем молодежи.
Анна Кротова подчеркнула важность подобных проектов. «Искренне благодарна всем, кто сегодня приехал к нам в Лобню. Такие проекты играют важнейшую роль в развитии и вовлечении нашей молодежи. Это не просто площадки для общения — это возможность заявить о себе, предложить инициативы, научиться быть лидерами», — отметила она.
Формат встречи предусматривал живое общение. Перед участниками выступили политтехнолог Александр Новосельцев и муниципальный депутат Алексей Кожухалов с познавательными лекциями.
Также на мероприятии были вручены благодарственные письма наиболее активным участникам движения: Алине Селиховой, Артему Попову, Елизавете Чибисовой, Дмитрию Думбраве, Арине Заболотной, Марии Ченикаловой, Варваре Ананьевой, Арине Поповой, Степану Безукладову и Светлане Ковалевой.