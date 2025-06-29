Выездная образовательная встреча в рамках проекта «ПолитЗавод» прошла в Лобне

В городском округе Лобня 28 июня прошла выездная образовательная встреча в рамках проекта «ПолитЗавод», организованная «Молодой Гвардией Единой России» при поддержке регионального отделения партии. В мероприятии приняли участие активные молодые люди, представители молодежных организаций, начинающие управленцы и лидеры из разных уголков Подмосковья.

Анна Кротова подчеркнула важность подобных проектов. «Искренне благодарна всем, кто сегодня приехал к нам в Лобню. Такие проекты играют важнейшую роль в развитии и вовлечении нашей молодежи. Это не просто площадки для общения — это возможность заявить о себе, предложить инициативы, научиться быть лидерами», — отметила она.