Выездная медицинская коллегия пройдет в Лосино-Петровском 15 июля

Мероприятие состоится в Свердловском парке культуры и отдыха в 14:00. Жители муниципалитета смогут получить бесплатные консультации опытных врачей и специалистов в различных областях медицины.
Участниками выездной медицинской коллегии станут заместитель главы городского округа Валентина Тропанец, заместитель главного врача по амбулаторно- поликлинической работе Наталья Филимонова, заведующая Свердловской поликлиникой Анастасия Савосько, а также специалисты по медико-социальной экспертизе, по льготному лекарственному обеспечению, врачи — хирург, гастроэнтеролог, травматолог-ортопед, кардиолог и терапевт.
Мероприятие станет отличной возможностью позаботиться о своем здоровье и задать интересующие вопросы специалистам.
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