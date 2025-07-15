Выездная медицинская коллегия пройдет в Лосино-Петровском 15 июля

Мероприятие состоится в Свердловском парке культуры и отдыха в 14:00. Жители муниципалитета смогут получить бесплатные консультации опытных врачей и специалистов в различных областях медицины.

Участниками выездной медицинской коллегии станут заместитель главы городского округа Валентина Тропанец, заместитель главного врача по амбулаторно- поликлинической работе Наталья Филимонова, заведующая Свердловской поликлиникой Анастасия Савосько, а также специалисты по медико-социальной экспертизе, по льготному лекарственному обеспечению, врачи — хирург, гастроэнтеролог, травматолог-ортопед, кардиолог и терапевт.

Мероприятие станет отличной возможностью позаботиться о своем здоровье и задать интересующие вопросы специалистам.