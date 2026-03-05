Выездная комиссия по оптимизации автобусных маршрутов прошла в округе Пушкинский

В Софрино по инициативе жителей приступили к оптимизации автобусных маршрутов. Депутат Мособлдумы Михаил Ждан и заместитель главы округа Максим Прибытков провели выездную комиссию для оценки возможности изменений транспортной схемы.

Поводом для рабочего выезда 4 марта стали обращения неравнодушных жителей, предложивших скорректировать существующие маршруты и добавить новые остановки на улицах Кооперативной, Майском шоссе и Дальней.

В состав комиссии также вошли директор МКУ «Софрино» Екатерина Потемкина и активная жительница поселка Татьяна Ларина. Участники проехали по адресам, где люди хотели бы видеть дополнительные остановки, чтобы сделать передвижение по поселку и за его пределами более удобным.

«Проехали по ряду маршрутов, которые сейчас рассматриваются для изменений. Некоторые варианты есть шанс реализовать в ближайшее время, ряд идей имеет сложности из-за дорожной инфраструктуры. Продолжаем работать в этом направлении», — рассказал Михаил Ждан.

Все предложения будут тщательно изучены на предмет технической возможности реализации. В ближайшее время запланирована еще одна встреча с инициативной группой с участием сотрудников Госавтоинспекции для принятия взвешенных решений.