Выездная донорская акция центра крови Подмосковья прошла в Мытищах

В храме Рождества Христова состоялась выездная донорская акция по сдаче крови, организованная медицинской бригадой Московского областного центра крови. Перед процедурой все доноры проходили медицинское обследование, после чего допускались к сдаче крови.

Как отметила врач-трансфузиолог выездного отдела Московского областного центра крови Светлана Кошелева, проведение акции стало возможным благодаря поддержке представителей Мытищинского благочиния.

В Московской области подобные мероприятия проходят ежедневно. Стать донором может любой желающий в возрасте от 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний.

«Ежедневно две, три бригады Московского областного центра крови выезжают в различные уголки нашего большого региона, где неравнодушными людьми организовываются акции, подобные этой», — рассказала Светлана Кошелева.

По ее словам, собранная кровь будет направлена в лечебные учреждения Подмосковья для помощи пациентам, нуждающимся в переливании.

Чтобы стать участником акции, можно предварительно записаться на официальном сайте «Доноры Подмосковья». Запись открывается за несколько дней до акции.