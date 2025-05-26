Выездная диспансеризация прошла в парке Кривякино в Воскресенске

Диспансеризация включает в себя два этапа. На первом проводят обследование, которое позволяет понять, здоров ли человек или у него присутствуют факторы риска, подозрения на скрытые заболевания. Второй этап предполагает при необходимости проведение дополнительных исследований.

Горожане смогли сделать флюорографию, электрокардиограмму, измерить вес и рост, сдать кровь на сахар и холестерин, пройти анкетирование и получить консультацию врача-терапевта. Для участников диспансеризации разыграли в лотерею два тонометра.

Следующая диспансеризация в парке усадьбы Кривякино состоится 7 июня с 10.00 до 14.00 в павильоне на фонтанной площади. С собой нужно взять страховой медицинский полис и паспорт гражданина РФ. Обследования в рамках диспансеризации проводятся бесплатно.