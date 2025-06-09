Выездная диспансеризация прошла в парке Кривякино в Воскресенске

В парке Кривякино возобновила свою работу выездная диспансеризация. Список медицинских обследований из года в год остается прежним, как и то, что проверка здоровья проводится бесплатно

Жители Воскресенска проходят анкетирование, общий анализ крови, анализ на сахар и холестерин, измеряют давление, в том числе и глазное, делают ЭКГ и флюорографию. Если на первом этапе диспансеризации врачи выявляют какие-либо нарушения или факторы риска развития заболеваний, то пациентов приглашают пройти дополнительную диагностику.

«Мы обязательно обзваниваем наших жителей, приглашаем на дополнительные исследования, дополнительные консультации узких специалистов, и они получают качественную помощь», — рассказала заместитель главного врача Воскресенской больницы Наталья Муравьева.