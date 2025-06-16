Выездная диспансеризация прошла в День России в Лобне

В День России медицинские работники Лобненской больницы провели выездную диспансеризацию в Центральном парке города. В рамках акции осмотр терапевта прошли 65 жителей муниципалитета, 30 человек сделали рентген грудной клетки в мобильном комплексе.
Кроме того, все желающие смогли сдать анализы крови и сделать ЭКГ.
Праздничную атмосферу дополнили украшения зданий детской поликлиники и поликлиники на Красной Поляне, подготовленные к государственному празднику.
«Такие акции позволяют сделать профилактические обследования более доступными для горожан», — отметили в администрации Лобненской больницы.
Медицинское учреждение продолжает развивать программу профилактических осмотров и диспансеризации населения. Пройти обследование можно в новой поликлинике на Заречной улице, 15Е.
Напомним, диспансеризация проводится раз в месяц по субботам с 8:00 до 13:00. Для посещения необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.
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