Сегодня 14:46 Выездная диспансеризация прошла в День России в Лобне 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня Подмосковье

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В День России медицинские работники Лобненской больницы провели выездную диспансеризацию в Центральном парке города. В рамках акции осмотр терапевта прошли 65 жителей муниципалитета, 30 человек сделали рентген грудной клетки в мобильном комплексе.

Кроме того, все желающие смогли сдать анализы крови и сделать ЭКГ. Праздничную атмосферу дополнили украшения зданий детской поликлиники и поликлиники на Красной Поляне, подготовленные к государственному празднику.

«Такие акции позволяют сделать профилактические обследования более доступными для горожан», — отметили в администрации Лобненской больницы. Медицинское учреждение продолжает развивать программу профилактических осмотров и диспансеризации населения. Пройти обследование можно в новой поликлинике на Заречной улице, 15Е.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Напомним, диспансеризация проводится раз в месяц по субботам с 8:00 до 13:00. Для посещения необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.