Выездная диспансеризация прошла на фонтанной площади в Воскресенске

В городском округе Воскресенск продолжается проведение диспансеризаций на свежем воздухе. В минувшие выходные 47 жителей округа прошли медицинские обследования на фонтанной площади.
Горожане имели возможность пройти флюорографию легких для раннего выявления заболеваний. Также можно было сдать анализ крови на уровень сахара и холестерина — важные показатели здоровья сердечно-сосудистой системы и обмена веществ.
Электрокардиография (ЭКГ) использовалась для оценки работы сердца, а измерение роста и веса помогло определить соответствие физическим нормам. Врачи-терапевты проводили подробные опросы для получения полной информации о состоянии здоровья участников.
Напомним, для участия в диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ и страховой медицинский полис. Все процедуры предоставляются бесплатно, что обеспечивает широкий доступ к качественной медицинской помощи для жителей округа.
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