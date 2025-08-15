Выездная диспансеризация пройдет возле ДК «Яуза» в Мытищах 16 августа

Жители городского округа Мытищи смогут пройти первый этап диспансеризации в новом мобильном медицинском комплексе. Он развернется у ДК «Яуза» 16 августа с 10:00 до 15:00.

В рамках приема будут проведены осмотр специализированного врача‑терапевта, измерение артериального и внутриглазного давления на современном оборудовании, электрокардиограмма (ЭКГ), забор крови для основных анализов профессиональными медработниками.

Результаты обследований станут доступны в личном кабинете на портале «Здоровье».

При выявлении тревожных симптомов пациентов направят на дополнительную диагностику и предоставят необходимую помощь и консультации.

Приходите с паспортом, полисом ОМС Московской области и СНИЛС. Место проведения: ДК «Яуза», улица Мира, дом 2А.