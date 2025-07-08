Выездная диспансеризация пройдет в Пушкино

С 7 по 11 июля врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова продолжат серию выездных мероприятий, направленных на обеспечение доступности медицинской помощи для жителей отдаленных деревень и сел округа. Мобильная бригада Центра медицинской профилактики, оснащенная передвижным маммографом, будет проводить диспансеризацию, а также выезжать по предварительным заявкам в трудовые коллективы предприятий и организаций.

Как сообщили в пресс-службе медицинского учреждения, мобильный фельдшерско-акушерский пункт и маммограф будут работать с 09:00 до 13:00. График работы мобильной бригады: 8 июля: село Тишково, ФАП № 8 — мобильная бригада врачей, Ивантеевка, поликлиника № 9 — мобильный маммограф, 9 июля: Пушкино, поликлиника № 1 — мобильный маммограф, 10 июля: деревня Алешино, ФАП № 2 — мобильный ФАП, Пушкино, поликлиника № 1 — мобильный маммограф, 11 июля: Пушкино, поликлиника № 1 — мобильный маммограф.

Врачи призывают всех желающих пройти первый этап диспансеризации, который включает в себя заполнение анкеты для выявления факторов риска развития хронических заболеваний и возрастной астении, экспресс-анализ крови на холестерин и глюкозу, электрокардиограмму, спирометрию, а также измерение внутриглазного и артериального давления. После проведения обследований пациент получит консультацию врача.

Для прохождения диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и страховой полис.