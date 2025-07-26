Выездная диспансеризация пройдет в парке Толстого в Химках 27 июля

У жителей Химок будет возможность пройти полный чек-ап организма и получить подробную информацию о состоянии своего здоровья. В случае необходимости посетителям выездной диспансеризации выпишут направления на углубленное обследование.

Пациенты смогут сдать кровь для проведения общего и биохимического анализа, сделать онкоскрининг, спирометрию, антропометрию, электрокардиограмму, измерить артериальное и внутриглазное давление. Медики передвижной бригады проконсультируют и определят сердечно-сосудистые риски.

Отметим, что до конца лета врачи будут обследовать жителей в «Артишоке» каждое воскресенье с 09:00 до 13:00 часов. Предварительно записываться на прием не нужно. С собой необходимо взять паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Результаты обследования опубликуют в личном кабинете пациента на портале «Здоровье».