Выездная диспансеризация пройдет в парках Одинцова 21 июня и 9 августа

Летом специалисты мобильного фельдшерско-акушерского пункта Одинцовской областной больницы проведут выездные приемы. Они пройдут в «Парке Захарово» 21 июня и в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 9 августа.

Время работы фельдшерско-акушерского пункта — с 10:00 до 13:00. На диспансерном осмотре пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное давление, сдать общий биохимический анализ крови. Также на приеме можно будет записаться на флюорографию и маммографию в ближайшие структурные подразделения Одинцовской больницы. При наличии показаний пациентов направят к узким специалистам в поликлиники округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что льготные категории граждан региона смогут получать лекарства в ближайшей аптеке, а управлять рецептами можно будет при помощи мобильного приложения.