Выездная диспансеризация пройдет в Луховицах

В рамках программы повышения доступности медицинской помощи для жителей отдаленных районов, Луховицкая больница продолжает практику выездных диспансеризаций. С 2 по 4 июля мобильный фельдшерско-акушерский пункт посетит три населенных пункта в заокской части округа: Дединово, Белоомут и Лисьи Норы, предоставив возможность жителям пройти комплексное медицинское обследование, не выезжая за пределы своих поселений.

«В передвижном фельдшерско-акушерском пункте жители проходят медобследование и вакцинацию, получают консультирование. При необходимости им дают направление в центральную поликлинику Луховиц или в Белоомутскую больницу на исследование или консультацию», — рассказала главный врач Луховицкой больницы Галина Пончакова.

График работы мобильного ФАП: 2 июля — Дединово. ФАП будет располагаться возле дома № 52 по улице Трудовой с 09:00 до 13:30. 3 июля — Белоомут. Медицинская бригада будет принимать пациентов на двух площадках: с 09:00 до 10:30 — возле дома № 89 по улице Урицкого, с 10:40 до 12:00 — возле дома № 4 на Советской площади. 4 июля — Лисьи Норы. Автомобиль с медицинским оборудованием будет стоять возле дома № 18 по улице Околопрудной. Прием пациентов будет осуществляться с 09:00 до 13:30.