Выездная диспансеризация пройдет в деревне Павловское в Истре 15 мая

В деревне Павловское у Октябрьской амбулатории с 9:00 до 14:00 15 мая будет работать выездная диспансеризация. Она организована на базе передвижного рентгендиагностического комплекса Истринской клинической больницы.

Пациенты смогут попасть на первичный прием к фельдшеру, сдать анализ крови, пройти ЭКГ, а женщины — сделать флюорографию и маммографию. Приходить на обследование нужно натощак. С собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС, а пенсионерам — социальную карту. Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо быть прикрепленным к Истринской клинической больнице.

Проходить флюорографию обязательно один раз в год, маммографию — один раз в два года. Если указанный срок не прошел, соответствующее обследование можно пропустить.

Выездные диспансеризации востребованы у жителей Истры: в прошлом году в округе их провели 205, а посетили их более 3, 5 тысячи человек.