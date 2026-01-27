Выездная бригада НИКИ детства оказала помощь 132 детям в Балашихе

Специалисты из Научно-исследовательского клинического института детства Московской области посетили Балашихинскую больницу 26 января. Они провели консультации и обследования для 132 маленьких пациентов.

В состав бригады вошли врачи разных направлений: УЗИ, гастроэнтерологии, пульмонологии, аллергологии-иммунологии, эндокринологии, кардиологии и неврологии.

«Важно помнить, что запись на прием к специалистам осуществляется заранее через участкового педиатра при наличии медицинских показаний. Самостоятельной записи нет. Мы стремимся сделать все возможное для удобства родителей и здоровья детей», — отметила заведующая педиатрическим отделением поликлиники номер 2 Диана Темирова.

Состав выездной бригады может меняться. Актуальную информацию родители могут получить у своего участкового педиатра.

График выездов бригады «Ники Детства» в феврале:

6 февраля, с 10:00 до 18:00 в поликлинике номер 17 по адресу: улица Некрасова, дом 4, строение 1;

16 февраля, с 10:00 до 18:00 в поликлинике номер 2 по адресу: улица Третьяка, дом 4.