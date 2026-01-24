Выездная администрация прошла в Павловском Посаде

В городском округе Павловский Посад прошла выездная администрация. На встрече в спортивном комплексе «Надежда» местные жители смогли задать вопросы представителям власти.

В мероприятии приняли участие заместители главы округа, руководители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

«Это не формальная встреча, а реальный шанс быть услышанным. Каждое обращение мы берем на контроль», — сказал один из организаторов.

Жителей интересовали темы благоустройства, состояния дорог, экологии, а также работы учреждений образования и здравоохранения. Все поступившие вопросы были зафиксированы. Специалисты пообещали провести по ним проверку и учесть в дальнейшей работе.

Такие выездные администрации стали эффективным механизмом диалога между властью и населением в Павлово-Посадском городском округе.



