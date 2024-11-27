Встреча администрации с жителями прошла на предприятии в Ногинске

На территории Богородского филиала научно-производственного объединения «Прибор» в Ногинске прошла встреча администрации с работниками в выездном формате. Более 30 человек обратились к профильным заместителям главы Богородского городского округа и руководителям управляющих компаний с различными вопросами.

Жителей и сотрудников предприятия беспокоят пробка на ремонтирующемся мосту в микрорайоне Глухово, транспортная доступность, организация спортивного досуга, медицинское обслуживание и благоустройство.

«В целом прием прошел очень продуктивно. Приходили молодые инициативные ребята с правильными идеями, с правильным подходом. Люди, которые любят наш город. Будем совместно решать все поставленные задачи. Уверен, что данная практика положительно скажется на развитии нашел округа, — подчеркнул первый заместитель главы Богородского городского округа Алексей Щаулин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пятилетней программе модернизации системы ЖКХ Подмосковья. Она коснется около 5,4 миллиона жителей региона. В рамках программы до 2029 года в регионе проведут 636 мероприятий, из которых 267 начнут уже в этом году.

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