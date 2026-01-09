Выездная администрация пройдет в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

Представители городских служб ответят на вопросы и выслушают предложения жителей. Встреча состоится в среду.

Очередная выездная администрация для жителей пройдет 14 января. Профильные специалисты управлений и городских служб будут принимать горожан с 18:00 до 20:00 в школе № 1 по адресу: улица Молодежная, дом 44.

Жители смогут задать вопросы и внести предложения по развитию округа в сферах коммунального хозяйства, благоустройства, социальной политики и здравоохранения.

Кроме того, каждый желающий может подать заявку на проведение ремонтных работ или оставить отзыв в онлайн-формате.

В декабре встреча администрации с жителями прошла в микрорайоне Подрезково. Было принято и зафиксировано 49 обращений. По словам депутата Химок, Глеба Демченко, подобные мероприятия — это диалог с властью.

Выездные администрации проходят еженедельно в разных микрорайонах округа. Темы поднимаются разные: от благоустройства дворов до организации медицинских услуг. Такие встречи проводятся в округе на постоянной основе.