Встреча администрации с жителями прошла в микрорайоне Подрезково в Химках

В микрорайоне Подрезково прошла выездная встреча представителей администрации Химок с жителями. С начала года в городском округе провели уже 46 таких мероприятий.

За один вечер специалисты приняли и зафиксировали 49 обращений от жителей округа.

«Подобные мероприятия — это диалог с властью. Возможность решить наболевший вопрос, привлечь внимание к значимой проблеме, чтобы совместными усилиями найти пути ее решения. Принимайте участие в выездных администрациях, ведь именно так мы сможем улучшить нашу с вами жизнь», — сказал депутат Химок Глеб Демченко.

Жители получили консультации и оставили обращения по широкому спектру тем: от ЖКХ и благоустройства дворов до социальной поддержки, развития малого бизнеса и организации медицинских услуг.

«Уже не первый раз прихожу на такую встречу, потому что очень удобный формат взаимодействия с администрацией. В этот раз интересует благоустройство двори и ремонт детской площадки. Показала фотографии места, которое требует внимания. Теперь будем ждать решения и плана работ», — рассказала жительница Вера Плешакова.

Выездные администрации стали еженедельной практикой в Химках и проходят в разных микрорайонах.