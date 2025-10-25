Выезд на МКАД из Дзержинского городского округа Люберцы обустроят в 2026 году

В городском округе Люберцы начались работы по обустройству временного выезда на МКАД из города Дзержинский для передвижения легкового транспорта. Общая протяженность новой дороги почти пять километров.

Сейчас активно ведутся подготовительные работы: специалисты демонтировали незаконно установленный шлагбаум, а также некапитальные строения и забор. Подрядчик ведет разработку грунта и отсыпку проезжей части щебнем.

Организовать дополнительный выезд в сторону Москвы попросили дзержинцы. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в кратчайшие сроки было получено положительное решение.

«Стоит задача уже в этом году для удобства жителей запустить движение легкового транспорта по временной дороге и параллельно вести капитальный ремонт с укладкой асфальтового покрытия на дороге „МКАД — улица Алексеевская — улица Трудкоммуны“, — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Полностью завершить работы планируется в 2026 году в рамках подготовки к празднованию 650-летия основания Николо-Угрешского монастыря.