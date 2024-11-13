Выдворенному из Литвы учителю помогли получить пенсию в Подмосковье

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла жителю Жуковского оформить пенсию. Пожилой человек оказался в трудной жизненной ситуации без жилья и средств к существованию.

Бывший учитель русского языка и литературы ранее жил в Литве, однако весной 2024 года ему отказали в продлении вида на жительство и выдворили из страны.

По его словам, он честно ответил на вопросы о своем отношении к России — именно это и стало причиной его водворения.

«Я обратилась к главе городского округа Жуковский и в социальный фонд России с просьбой оказать помощь заявителю, учитывая его сложную ситуацию, — рассказала Фаевская.

Она добавила, что пенсионеру нашли подходящее жилье, а социальный фонд России назначил ему пенсию направил запрос в Литовскую Республику. После получения ответа пенсию пересчитают в большую сторону.