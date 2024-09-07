Выдающихся жителей Химок наградили в честь Дня города

В честь Дня города в Химках состоялась торжественная церемония награждения выдающихся жителей округа. Глава Химок Дмитрий Волошин отметил вклад представителей разных профессий в развитие и процветание города, а также вручил звание почетного гражданина округа директору Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» Элеоноре Ашотовне Пановой.

В своей речи Дмитрий Волошин подчеркнул, что в Химках проживает почти полмиллиона человек, среди которых врачи, инженеры, педагоги и строители.

«Каждый своим трудом вносит огромный вклад в наше общее процветание», — отметил глава округа.

Также на церемонии были вручены почетные грамоты и благодарственные письма от губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева. Среди награжденных — сотрудники «Мосэнерго», братья Иван и Сергей Гринько, работники «Химкиэлектротранс» Алексей Терешин и «Факел» Ольга Воробьева.

Звание заслуженного работника промышленности Московской области получил заместитель начальника цеха НПО Лавочкина Василий Титкин. Директор спортивной школы олимпийского резерва № 1 Юрий Сорокин был признан заслуженным работником физической культуры, спорта и туризма Московской области.

Знак Мособлдумы «За труды» был вручен ведущему инженеру-технологу НПО Лавочкина Юрию Магонину. Преподаватель Сходненской детской спортивной школы Марианна Грозова и общественница Ольга Кириллова получили почетные грамоты и благодарственные письма от Мособлдумы.

Кроме того, были отмечены военнослужащие, медики, волонтеры, активисты, спасатели и сотрудники ЖКХ — все те, кто ежедневно помогает развивать и улучшать Химки.

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