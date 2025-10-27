Выдающихся жителей Фрязина наградили почетными грамотами ко Дню города
Администрация городского округа Фрязино поздравила жителей с Днем города. Особой благодарности заслужили представители научной и инженерной интеллигенции, ветераны труда, чья профессиональная деятельность способствовала развитию города.
Фрязино отмечает годовщину со дня основания, являющуюся значимым событием для всех, кто вносит вклад в развитие наукограда. За время своего существования, начиная с XVI века, населенный пункт прошел путь от небольшого поселения до современного центра науки и высоких технологий.
Одним из главных приоритетов является важность преемственности поколений и вклад молодежи в продолжение научных традиций Фрязина.
Администрация городского округа пожелала всем жителям здоровья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности, а также выразила уверенность в дальнейшем развитии и процветании наукограда.