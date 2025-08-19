Выдачу статуса областной спортивной федерации ускорили в Подмосковье

Госуслугу по государственной аккредитации спортивных федераций упростили в Подмосковье. Теперь срок ее предоставления составляет 25 рабочих дней вместо 30.

Как рассказали в областном Мингосуправления, оптимизация госуслуги позволит общественным организациям и структурным подразделениям спортивных федераций быстрее проходить процедуру аккредитации и получать необходимый для работы статус.

Услуга доступна в разделе регионального портале «Прочее» — «Спорт и досуг» — «Государственная аккредитация» и предоставляется бесплатно.

Жители Подмосковья могут получить онлайн-услуги благодаря нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».