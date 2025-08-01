Выдача субсидий для нанимателей аварийного жилья началась в Воскресенске

В Воскресенске прошла встреча с нанимателями квартир в жилых домах, признанных аварийными. С июля 2025 года в Московской области началась выдача субсидий, поэтому участникам программы рассказали, как оформить положенную выплату.

На вопросы нанимателей ответили глава Воскресенска Алексей Малкин, первый заместитель главы Самвел Гарибян, начальник управления муниципальной собственности, жилищной политики и рекламы Юлия Ворфоломеева, а также представители застройщика ООО «Стартен».

Жителям разъяснили порядок предоставления субсидии в рамках программы «Переселение граждан из аварийного фонда на территории Московской области». Под ее действие попадают дома, признанные непригодными до 1 апреля 2025 года. Аудитории представили информацию о постановлении областного правительства № 902.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья. Сейчас регион входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда — на 69-м месте по оценке Фонда развития территорий.