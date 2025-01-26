Выборы старост прошли в трех деревнях в Подольске

В Подольске выбрали старост деревень Услонь, Боборыкино и Новогородово. Все избранные кандидаты — люди с активной позицией, которые уделяют внимание благоустройству своих населенных пунктов.

Ольга Ерофеева — староста деревни Услонь. Она создала чат для взаимодействия с жителями, в котором состоят 84 человека, принимает участие в субботниках и встречах, решает проблемы своего населенного пункта.

В чате деревни Боборыкино — 31 человек. Староста Дмитрий Корякин вместе с ними обсуждает текущие вопросы и размещает информационные материалы. Он также принимает участие в субботниках и экологических акциях, взаимодействует с органами местного самоуправления.

Валентина Кузнецова стала старостой деревни Новогородово. Жители выбирали Валентину старшей на протяжении 25 лет, потому как уважают ее неравнодушие, доброту и стремление помочь в любое время. Валентина участвует в субботниках и благоустройстве населенного пункта, зимой следит за тем, чтобы регулярно очищали дороги от снега и посыпали тротуары песко-соляной смесью. Староста деревни Новогородово сотрудничает с администрацией Подольска, информирует жителей о важных мероприятиях и решает проблемы.