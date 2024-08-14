Выборы муниципальных депутатов пройдут в Мытищах в сентябре

Новый состав Совета депутатов городского округа Мытищи изберут в сентябре. Выборы будут проводиться на участках, онлайн и на дому.

Выборы будут проходить в течение трех дней с 8:00 до 20:00 — 6, 7 и 8 сентября.

Для участия в дистанционном электронном голосовании необходимо до 2 сентября подать заявление через портал госуслуг. Тогда отдать свой голос можно будет из любой точки страны с телефона или компьютера.

Чтобы проголосовать на дому, необходимо с 27 августа до 2 сентября подать заявление через портал госуслуг или с 29 августа и до 8 сентября обратиться в территориальную избирательную комиссию или участковую избирательную комиссию по месту регистрации. Адреса избирательных участков опубликованы на портале госуслуг и на сайте ЦИК.РФ.

Напомним, территориальная избирательная комиссия работает по адресу: Новомытищинский проспект, дом № 36/7, кабинет № 123. Контактный телефон: 8 (495) 581-60-48.