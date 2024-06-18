Выбор места для размещения фуд-трака упростили в Подмосковье

Услугу выбора места для размещения фуд-траков и тележек оптимизировали на региональном портале в Подмосковье. Благодаря сервису предпроверки процедура займет меньше времени.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, сервис поможет снизить количество ошибок при заполнении заявления и сократить количество отказов. Предприниматели также смогут предложить свою точку под размещение тележек и ларьков.

«Чтобы предложить площадку, нужно выбрать муниципалитет и отметить точку на интерактивной карте. При этом определиться с местом поможет умный сервис предпроверки. Если пользователь предложил организовать мобильную торговлю, например, возле остановки общественного транспорта, детской или спортивной площадки, то система укажет на необходимость выбора другой точки», — отметила глава ведомства Надежда Куртяник.

Воспользоваться услугой могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. Заявку рассмотрят в течение 21 рабочего дня.

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