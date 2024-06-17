Глава Подмосковья рассказал об инвестиционном партнерстве с Индией, Китаем и Белоруссией
Воробьев: заполняемость индустриальных парков Подмосковья достигла 87%
Китай, Индия и Белоруссия активно интересуются площадками в Подмосковье для развития инвестиционных проектов, рассказал губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.
«Что касается экономики, у нас все очень неплохо. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки для реализации новых проектов. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, сотрудничаем с Республикой Беларусь. И наш отечественный бизнес тоже», — сказал Андрей Воробьев.
Глава Подмосковья подчеркнул, что российские проекты получают колоссальную поддержку по государственным программам и от Фонда развития промышленности.
Промышленная ипотека может давать хороший результат. Индустриальные парки у нас загружены на 87%, поэтому мы новые строим. И строим уже с колледжами на территориях.
Андрей Воробьев
Например, вскоре дадут старт масштабному проекту современного индустриального парка в Ленинском городском округе, подытожил губернатор.
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