Глава Подмосковья рассказал об инвестиционном партнерстве с Индией, Китаем и Белоруссией

Воробьев: заполняемость индустриальных парков Подмосковья достигла 87%

Китай, Индия и Белоруссия активно интересуются площадками в Подмосковье для развития инвестиционных проектов, рассказал губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки для реализации новых проектов. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, сотрудничаем с Республикой Беларусь. И наш отечественный бизнес тоже», — сказал Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья подчеркнул, что российские проекты получают колоссальную поддержку по государственным программам и от Фонда развития промышленности.

Промышленная ипотека может давать хороший результат. Индустриальные парки у нас загружены на 87%, поэтому мы новые строим. И строим уже с колледжами на территориях.

Андрей Воробьев

Например, вскоре дадут старт масштабному проекту современного индустриального парка в Ленинском городском округе, подытожил губернатор.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ботулизм захватил регионы России. Как защитить себя от смертельной болезни

Около 20 тысяч подростков трудоустроятся на летнюю работу в Подмосковье

Украинский конфликт накаляется. Почему НАТО перешел к ядерным угрозам

Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске

Ростовский захват. Как происшествие в СИЗО повлияет на систему ФСИН

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте