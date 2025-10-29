«Вы рядом, когда трудно». Андрей Воробьев поздравил волонтеров Подмосковья с Днем добровольца

В Подмосковье 29 октября отмечают День добровольца. В сообществе волонтеров региона состоят свыше 60 тысяч человек, напомнил губернатор Андрей Воробьев , который поздравил активистов с праздником.

Глава региона обратил внимание на то, что добровольцы всегда готовы подставить плечо нуждающимся.

«Вы рядом, когда трудно. В разгар пандемии наши волонтеры помогали врачам — доставляли медикаменты, поддерживали больницы. Заботились о пожилых, приносили продукты, общались, просто были рядом, когда это было особенно важно», — отметил Андрей Воробьев.

Он также напомнил, что добровольцы активно участвуют в гуманитарном проекте «Доброе дело», отправляя необходимую помощь на фронт, а также оказывая поддержку семьям бойцов специальной операции.

«Ребята участвуют в федеральных инициативах по благоустройству, в голосовании за комфортную городскую среду. Выезжают за пределы региона — помогали в Анапе после разлива нефти, стали частью одного из главных культурных событий страны — „Интервидения“», — подчеркнул губернатор.

По его словам, волонтеры оказывают поддержку как в чрезвычайных ситуациях, так и в повседневной жизни.