«Вы рядом, когда трудно». Андрей Воробьев поздравил волонтеров Подмосковья с Днем добровольца
Андрей Воробьев: более 60 тысяч жителей Подмосковья стали волонтерами
В Подмосковье 29 октября отмечают День добровольца. В сообществе волонтеров региона состоят свыше 60 тысяч человек, напомнил губернатор Андрей Воробьев, который поздравил активистов с праздником.
Глава региона обратил внимание на то, что добровольцы всегда готовы подставить плечо нуждающимся.
«Вы рядом, когда трудно. В разгар пандемии наши волонтеры помогали врачам — доставляли медикаменты, поддерживали больницы. Заботились о пожилых, приносили продукты, общались, просто были рядом, когда это было особенно важно», — отметил Андрей Воробьев.
Он также напомнил, что добровольцы активно участвуют в гуманитарном проекте «Доброе дело», отправляя необходимую помощь на фронт, а также оказывая поддержку семьям бойцов специальной операции.
«Ребята участвуют в федеральных инициативах по благоустройству, в голосовании за комфортную городскую среду. Выезжают за пределы региона — помогали в Анапе после разлива нефти, стали частью одного из главных культурных событий страны — „Интервидения“», — подчеркнул губернатор.
По его словам, волонтеры оказывают поддержку как в чрезвычайных ситуациях, так и в повседневной жизни.
Он поблагодарил активистов, которые делают мир вокруг лучше и не ждут благодарности, за заботу.
«Мы гордимся вами — настоящими людьми, для которых добро стало образом жизни!» — заключил Андрей Воробьев.