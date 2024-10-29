День волонтеров отметили в Подмосковье 29 октября. Добровольцы активно помогают собирать гуманитарную помощь для участников СВО, поддерживают жителей новых регионов и Курской области. За бескорыстную отдачу их поблагодарил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

«Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело», — отметил губернатор.

Подмосковье проводит большую работу по поддержке участников СВО и их семей. В нее активно включены волонтеры, которые собирают гуманитарную помощь и откликаются на просьбы нуждающихся.

Всего в регионе работает 86 пунктов сбора гуманитарной помощи. Благодаря им приграничные регионы страны уже получили более семи тысяч тонн груза. Точка в Одинцове открылась в феврале 2022 года, там трудятся свыше 25 человек. В рамках акции «Доброе дело» оттуда уже отправили свыше тысяч тонн полезных вещей.

По словам руководителя ресурсного центра и организации «Волонтеры Подмосковья» Екатерины Скориковой, добровольцы помогают военным, пожилым и инвалидам, а также всем, кому нужна поддержка. Так, прошлой зимой помощь оказали тем, кто пострадал из-за аварии в системе теплоснабжения. Ребята доставили обогреватели, продукты и лекарства, а также дежурили в кол-центре.

«Очень часто люди приходят к нам сами, предлагают свою помощь — они вдохновляются нашим примером и становятся волонтерами. Вот так и образовалось наше большое движение. Самое важное в этой работе — не ждать благодарности в ответ, а просто совершать добрые дела», — сказала она.