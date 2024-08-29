«Вы дарите заботу». Андрей Воробьев — о важности единственного детского хосписа в Подмосковье

Андрей Воробьев: тысячи детей получили помощь в хосписе в Домодедове за 5 лет

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Подмосковный детский хоспис отметил пятилетие. За это время там помогли тысячам ребят, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

За пять лет работы в хосписе в Домодедове помогли тысячам детей, которым необходим особый уход. Это единственный центр паллиативной помощи юным пациентам в регионе.

Губернатор поблагодарил сотрудников учреждения и отметил важность их работы.

«Спасибо команде нашего детского хосписа — врачам, педагогам и воспитателям, волонтерам. Вы наполняете каждый день наших маленьких пациентов радостью и надеждой, дарите свою заботу, внимание и теплоту», — сказал он.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
1/4
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
2/4
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
3/4
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области
4/4

Ранее Андрей Воробьев побывал на открытии детского клинического центра в Красногорске. Вместе с президентом Владимиром Путиным он дал старт работе учреждения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Черный лебедь» Зеленского. Киевскому узурпатору нужна Большая война

IMAGO/Guido Schiefer

Как убивали футбол. ИИ и бабло захватили Лигу чемпионов

Mathilda Ahlberg/Keystone Press Agency

Краина пустых церквей. Запрет УПЦ — борьба не с Церковью, а с православием

Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency

«Сознательная пропаганда». Захарова назвала лицемерами западных журналистов под Курском

официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

Российская армия освобождает Донбасс. История Селидова, Покровска, Мирнограда и Украинска

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте