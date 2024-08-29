«Вы дарите заботу». Андрей Воробьев — о важности единственного детского хосписа в Подмосковье
Андрей Воробьев: тысячи детей получили помощь в хосписе в Домодедове за 5 лет
Подмосковный детский хоспис отметил пятилетие. За это время там помогли тысячам ребят, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.
За пять лет работы в хосписе в Домодедове помогли тысячам детей, которым необходим особый уход. Это единственный центр паллиативной помощи юным пациентам в регионе.
Губернатор поблагодарил сотрудников учреждения и отметил важность их работы.
«Спасибо команде нашего детского хосписа — врачам, педагогам и воспитателям, волонтерам. Вы наполняете каждый день наших маленьких пациентов радостью и надеждой, дарите свою заботу, внимание и теплоту», — сказал он.
Ранее Андрей Воробьев побывал на открытии детского клинического центра в Красногорске. Вместе с президентом Владимиром Путиным он дал старт работе учреждения.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».