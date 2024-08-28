Вторую партию гумпомощи для жителей Курской области отправили из Фрязина

Пресс-служба администрации городского округа Фрязино
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Фрязино

Жители и сотрудники предприятий Фрязина собрали новую партию гуманитарного груза. Ее отправили в Курскую область.

Продукты и вещи продолжают ежедневно приносить неравнодушные жители Фрязина в пункты сбора. Активную помощь пострадавшим в Курской области оказывают и местные предприятия.

«Предприятия нашего научно-производственного комплекса вносят огромный вклад в оказание помощи соотечественникам из регионов, которые находятся в зоне боевых действий. Они закупают тактическую технику, обмундирование, запасные генераторы, лекарства, а для гражданских — одежду, еду и школьные принадлежности. Благодарю руководителей и сотрудников городских предприятий за бескорыстную помощь общему делу», — прокомментировал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Сейчас в распределительный центр, а затем в Курск отправится вторая партия гумпомощи. Ее загрузил вместе с волонтерами глава муниципалитета.

В округе продолжают работать три пункта сбора. В ДК «Исток», молодежном центре и общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия».

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