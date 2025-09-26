Вторую очередь производства спортивного оборудования построили в Солнечногорске

В индустриальном парке «Есипово» в городском округе Солнечногорск построили вторую очередь предприятия «Кенгуру.ПРО». Здание площадью 2,5 тысячи квадратных метров готовят к запуску: там завершается монтаж оборудования. Начало работы ожидается до конца 2025 года.

Объект посетили замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан и первый замглавы округа Кирилл Типографщик. С руководством компании они обсудили вопросы развития производства и меры поддержки предпринимателей.

«Компания активно растет: прямо сейчас реализуется инвестпроект по строительству второй очереди производства. Такие предприятия — настоящая опора для развития массового спорта в регионе», — отметил заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан.

Компания «Кенгуру.ПРО» стала резидентом «Есипово» в 2024 году. С вводом нового завода площадь производства достигнет 5000 квадратных метров, мощности увеличатся на 30%. Здесь будут изготавливать детское и инклюзивное спортивное оборудование для людей с ограниченными возможностями.

«География наших площадок — от Владивостока до Калининграда. Наше оборудование представлено в 70 странах мира. Компания начинала свой путь с производства воркаут оборудования, на сегодняшний день мы производим полностью весь перечень уличного спортивного оборудования: теннисные столы, баскетбольные, боксерские стойки, площадки для панна футбола, детские спортивно-развивающие комплексы», — сказал генеральный директор «Промпарк Кенгуру.ПРО» Владимир Кечин.

Инвестиции в проект составили 220 млн рублей. После расширения компания планирует принять около 30 новых сотрудников.

«Стараемся помогать инвесторам с рабочими местами, привлечением квалифицированных кадров, обеспечением технологического присоединения, электроэнергии. Совместно с мининвестом взаимодействуем с предприятиями и помогаем в решении возникающих вопросов», — сообщил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Информацию о мерах поддержки предпринимателей и помощи при сборе документов для субсидий и грантов можно получить в МКУ «Департамент инвестиционного развития» по адресу: город Солнечногорск, улица Тельнова, дом 3/2.