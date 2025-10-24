Второй тур первенства Единой школьной лиги по стритболу прошел в Мытищах

Участие в муниципальном этапе Школьной лиги Московской области в этом сезоне приняли 12 школьных команд городского округа Мытищи. Состязания проходят в четырех популярных дисциплинах: футзал, баскетбол 3×3, волейбол и шахматы.

Баскетболисты уже сыграли два турнира. Состязания прошли в лицее № 15. Хозяева паркета сразились с соперниками из школ № 10 и № 14. Турниры прошли по круговой системе. В состязаниях участвуют и юноши, и девушки.

Соревнования только начинаются и пока рано определять лидеров. Но команды приблизительно оценили силы конкурентов.

Отметим, что в этом году Школьная Лига Московской объединила свыше четырех тысяч команд и более 36 тысяч участников.

